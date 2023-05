Roma, tournée in Asia: sfide contro Tottenham e Wolves

Dopo la tournée in Giappone dello scorso novembre durante la pausa mondiale, la Roma torna in Asia per l’estate di preparazione alla stagione 2023/2024. Per i giallorossi è prevista prima un’amichevole di lusso a Singapore contro il Tottenham, come ufficializzato dagli Spurs sui loro canali social: il fischio d’inizio è fissato per mercoledì 26 luglio (19.30 locali, le 13.30 in Italia), al National Stadium di Singapore nell’ambito dell’Asia-Pacific Tour 2023. Poi la Roma si trasferirà in Corea del Sud, come rivelato indirettamente dal Celtic (partecipante alla tournée): all’Incheon Asiad Stadium Pellegrini e compagni sfideranno i Wolves (29 luglio) e la squadra locale dell’Incheon United (1° agosto).