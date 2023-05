Inter, Dumfries in uscita: il Newcastle chiede informazioni

Denzel Dumfries è in uscita e l’Inter non sembra strapparsi le vesti per tenerlo. E’ chiaro però, come riporta la Gazzetta dello Sport, che il terzino olandese possa partire solo in caso di offerta congrua nella sessione estiva di calciomercato e sembra che si sia mosso anche il Newcastle, di proprietà dei ricchissimi sauditi, per chiedere informazioni al club nerazzurro in caso di eventuale offerta da presentare a Marotta e Ausilio.