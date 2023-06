Roma-Spezia, Semplici: “Non abbiamo niente da perdere”

“Non abbiamo niente da perdere. Sotto certi aspetti non dico possa avvantaggiarci, ma possiamo giocare con più spregiudicatezza, consapevoli dell’importanza del risultato. Nel mio percorso, quando abbiamo avuto partite scontate abbiamo fatto partite importanti. Mi auguro domenica si possa aggiungere questa partita”. Lo ha detto il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici alla vigilia della partita dell’Olimpico contro la Roma. Una sfida cruciale per i bianconeri, con lo spettro dello spareggio salvezza in vista (l’Hellas è a pari punti ed è impegnato a San Siro col Milan). L’infermeria non aiuta: “Bastoni non sarà della partita, Caldara uguale. Maldini vedremo se recupera, ma non stiamo a fare la conta degli assenti. Siamo in 18 più tre portieri e sono convinto che i ragazzi scenderanno in campo dando il massimo per questo appuntamento. Giocherà chi ha più motivazioni, chi capisce maggiormente il momento che stiamo attraversando e la sua importanza. Saranno fatte scelte anche in questo senso per farci esprimere al meglio”. Sulla Roma, reduce dalla sconfitta in finale di Europa League col Siviglia: “Mercoledì ha perso immeritatamente. Ma parliamo di una squadra che sa subire. È una sua caratteristica, è successo spesso, anche con squadre che a livello tecnico sono inferiori a loro”.