Basket femminile, Italia: domani amichevole contro la Croazia in vista dell’Europeo

L’Italia femminile si prepara all’europeo di basket, in programma al 15 al 25 tra Tel Aviv e Lubiana. Per le ragazze di Lino Lardo domani sera ci sarà un test amichevole contro la Croazia in preparazione alla manifestazione iridata che si fa sempre più vicina.Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone col Belgio alle 14.15.

“Partiamo per Atene con una settimana in più di allenamenti e qualche recupero importante nell’organico, a Pordenone abbiamo avuto più tempo per focalizzare alcune situazioni offensive. Ci piacerebbe vedere maggiore convinzione nel mantenere la difesa aggressiva per 40 minuti e migliorare un po’ la pressione a tutto campo e il controllo a rimbalzo. In attacco, il nostro DNA è chiaro e ci impone di trovare il maggior numero di soluzioni in contropiede”, le parole di Lino Lardo.

I precedenti sorridono alla Croazia, che si è imposta in 13 occasioni su 18. L’ultimo incrocio a Slavonski Brod il 17 novembre 2018, quando le Azzurre si imposero 52-64 ipotecando la qualificazione all’Europeo 2019. Rispetto al torneo di Vigo, lo staff tecnico coordinato da Lino Lardo recupera Martina Fassina e Laura Spreafico: al ritorno da Atene al gruppo si aggregherà anche Lorela Cubaj, al momento impegnata con le Atlanta Dream.