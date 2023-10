Roma: la società scende in campo contro il Secondary Ticketing, da oggi si potrà segnalare sul sito online

La Roma scende in campo contro il Secondary Ticketing, pratica sempre più diffusa tra le tifoserie del giorno d’oggi. Il termine sta a significare le pratiche di rivendita non autorizzata dei biglietti. Fenomeno molto frequente soprattuto in un Olimpico praticamente sempre sold out. Il club ha raccomandato di non rivolgersi ai canali di vendita non ufficiali, che hanno proposto prezzi folli per i biglietti, il caso più lampante è stata la finale di Europa League. Da oggi, infatti, i tifosi potranno segnalare questi comportamenti illeciti direttamente sulle piattaforme online che non rispettano i termini e le condizioni delle biglietterie. Per inviare una segnalazione, sarà sufficiente effettuare il login su My ASR e riempire il forum con tutti i dettagli utili ad approfondire la segnalazione.