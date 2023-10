Il The Sun rivela: “Alcuni calciatori pentiti del trasferimento in Arabia Saudita”

L’impatto dell‘Arabia Saudita nel mercato calcistico è stato imponente. L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte dell’Al Nassr ha dato il via ad una campagna milionaria che ha portato nel massimo campionato saudita stelle come Neymar, Benzema, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Mahrez, Mane, Brozovic, Kessie, solo per citare alcuni nomi. Dopo alcuni mesi, però, alcuni inizierebbero a manifestare dei dubbi. Secondo il The Sun, infatti, alcune star del calcio si starebbero pentendo del trasferimento in Saudi Pro League. Il tabloid inglese non fa nomi, ma assicura che alcuni calciatori “stanno odiando ogni minuto” passato nei rispettivi club. L’altro problema riguarderebbe l’affluenza allo stadio. Secondo il The Sun, 11 dei 18 club avrebbero una media spettatori inferiore ai 5.000. Due società addirittura sarebbero sotto i 2.000.