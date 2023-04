Roma: Smalling e Wijnaldum in dubbio contro l’Atalanta

Niente riposo per la Roma. Dopo la vittoria contro il Feyenoord, valsa la qualificazione alle semifinali di Europa League, i giallorossi sono tornati a correre a Trigoria per preparare la sfida all’Atalanta, tappa fondamentale nella marcia Champions degli uomini di Mourinho. Assenti, dopo la serata europea, sia Wijnaldum sia Smalling: tutti e due i calciatori hanno accusato un problema al flessore della coscia sinistra e nella giornata di domani dovrebbero svolgere gli esami per valutare eventuali tempi di recupero. Quasi impossibile, però, vederli in campo nella trasferta di lunedì contro i bergamaschi. Anche per questo probabile che il tecnico portoghese farà qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo contro il Feyenoord con Spinazzola a fare spazio ad El Shaarawy mentre Ibanez e Cristante sono pronti in caso di forfait di Smalling e Wijnaldum.