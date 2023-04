Tiro con l’arco, World Cup 2023 Antalya: mixed team in finale per il bronzo, azzurri tutti eliminati nell’olimpico

Continua la World Cup di tiro con l’arco ad Antalya, in Turchia. L’Italia del compound si guadagna la seconda finale nella manifestazione. Elisa Roner è in semifinale nell’individuale e dopo la sfida con Sara Lopez saprà per quale medaglia gareggerà. Roner domani insieme al compagno Marco Bruno si giocherà il bronzo mixed team nella sfida con la Malesia di Mat Salleh e Mazuki. La coppia italiana oggi ha battuto la Turchia (Tomruk, Haney) 155-153 e la Colombia di Lopez e Munoz, testa di serie numero uno del tabellone, allo shoot off 157-157 (19-18), la sconfitta è arrivata solo in semifinale contro Taipei (Chen Y., Chen C.) che si giocherà l’oro contro l’India.

Nell’arco olimpico nessun azzurro riesce ad arrivare in fondo nella corsa individuale. Al maschile Mauro Nespoli batte 6-2 lo svizzero Ruffer ma subito dopo si arrende al messicano Grande 7-1. Eliminati al secondo turno Federico Musolesi, 4-6 con Wieser (GER), Alessandro Paoli, 4-6 con Wise (GBR) e Frangilli, 6-0 con Olaru (MDA).

Trentaduesimi di finale fatali anche per le azzurre con Elisabetta Mjino che perde 6-2 con l’indiana Bhajan, Chiara Rebagliati che si arrende allo shoot off 6-5 (8*-8) con l’olandese Roeffen, Lucilla Boari battuto da Degn (DEN) 7-1 e Tatiana Andreoli sconfitta 6-4 dalla spagnola Canales.