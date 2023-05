Roma, si pensa al turnover per la gara contro il Bologna: Mourinho non convoca Dybala

La prossima sfida della Roma è quella contro il Bologna, ma la mente è già rivolta al ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ultimo ostacolo prima dell’eventuale finale, la seconda in due stagioni con José Mourinho in panchina. Per questo il tecnico portoghese sta pensando a un maxi turnover per la trasferta contro i rossoblù, per cercare di gestire una rosa falcidiata dagli infortuni e dare respiro ai titolari dopo le fatiche di coppa che potrebbero farsi sentire in campionato. In porta, allora, ci sarà Svilar e non Rui Patricio, che rimarrà a casa, con una difesa che vedrà protagonisti obbligati Mancini, Cristante e Ibanez visto che nessuno tra Smalling, Llorente, Karsdorp e Kumbulla recupererà per la trasferta di domani, domenica, alle 18. Sugli esterni confermato Celik a destra con Zalewski a far respirare Spinazzola mentre in mediana tandem giovanissimo con Bove e Tahirovic, probabile titolare al posto di Matic, con Camara pronto a subentrare nella ripresa.

In attacco, invece, Pellegrini e Solbakken con l’unico vero ballottaggio rappresentato da quello che vedrà protagonisti Abraham e Belotti. Solo panchina, invece, per Wijnaldum mentre rimarrà a Roma Dybala: il recupero dell’argentino prosegue, ma il tecnico ha preferito lasciarlo a casa e valutare un possibile impiego in Europa League, magari già dall’inizio quando la posta in palio richiederà il massimo sforzo e, perché no, anche qualche rischio per cercare di riportare la Roma in una finale europea, stavolta ancor più prestigiosa di quella di Conference League, neanche 12 mesi dopo l’ultima trionfale volta.