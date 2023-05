Nuda alla festa scudetto del Napoli, Emy Buono denuncia palpeggiamenti: “Mi sono sentita stuprata”

L’influencer Emy Buono, ha denunciato sul suo profilo TikTok le molestie ricevute dai tifosi del Napoli in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto. La ragazza, che per l’occasione era scesa in strada a petto nudo – con dei copri-capezzoli sul seno – e in intimo azzurro, ha detto: “Mi sono sentita stuprata. Quando una donna si denuda non vuol dire che un uomo può approfittare del suo corpo. Non era mia intenzione darlo in pasto alle persone, invece in molti mi hanno baciato e toccato il culo“.