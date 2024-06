Roma: secondo Gazzetta, Hummels a parametro zero è più di una ipotesi

Qualche giorno fa, l’addio al “suo” Borussia Dortmund e dal 30 giugno sarà svincolato. Mats Hummels, 35enne, non è un nome nuovo per i taccuini dei Ds italiani, in passato il Milan lo aveva cercato per farlo approdare nel campionato italiano, ma non se ne fece nulla: il tedesco preferì rimanere in patria. Ora, secondo Gazzetta, il nome di Hummels è sul taccuino del nuovo Ds giallorosso Florent Ghisolfi, che lo reputa un possibile leader per la difesa della Roma.

Ben 367 partite di Bundesliga e, di recente, l’ultima finale in Champions League persa contro il Real Madrid, dopo aver disputato anche tre stagioni da protagonista al Bayern Monaco tra gli anni 2016 e 2019, fanno di Hummels il nome perfetto per la difesa della squadra di Daniele De Rossi. Ieri l’esperto centrale ha salutato i tifosi del Borussia con affetto e riconoscenza, chiudendo un lungo percorso per aprirne un altro sempre in Europa. Lo stipendio da 3,7 milioni a stagione non sembrerebbe essere un ostacolo insormontabile, considerando che Hummels arriverebbe a parametro zero. Secondo le indiscrezioni, però, il tedesco sarebbe comunque disposto ad abbassare la cifra dell’ingaggio per un biennale con opzione per una terza stagione.