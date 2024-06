Scherma, attesa per gli Europei Assoluti di Basilea 2024. Azzi: “Tanta voglia di confermarci ai vertici”

Tutto pronto per i Campionati Europei Assoluti di Basilea 2024, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Parigi, che prenderanno il via martedì 18 giugno e vedranno protagonisti tanti azzurri. Oltre ai titoli continentali, in palio ci saranno anche punti preziosi per i ranking e i 24 italiani ai nastri di partenza – guidati dai Commissari tecnici Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola – non vorranno lasciarseli scappare.

A difendere i colori azzurri saranno gli stessi atleti che poi gareggeranno a Parigi. Si parte martedì 18 con la spada femminile (in pedana Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio) e il fioretto maschile (in pedana Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini). Mercoledì spazio al fioretto femminile (Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini) e alla sciabola maschile (Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre), mentre giovedì – ultimo giorno di gare individuali – toccherà alla sciabola femminile (Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi) e alla spada maschile (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara).

Saranno dedicate invece alle gare a squadre le altre tre giornate della competizione: venerdì 21 la spada femminile e il fioretto maschile; sabato 22 la spada maschile e la sciabola femminile; domenica 23 giugno fioretto femminile (con Francesca Palumbo nel quartetto al posto di Martina Batini) e sciabola maschile.

“Arriviamo a questi Europei con grande entusiasmo, dopo una stagione ricca di soddisfazioni, in primis per la qualificazione di tutte le nostre sei squadre ai Giochi Olimpici – ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi – Parigi è ovviamente il grande obiettivo e Basilea rappresenta in tal senso una tappa importantissima, sia perché ci presentiamo da detentori del Medagliere del Vecchio Continente sia perché ci sono punti in palio importanti per i Ranking individuali e a squadre in vista dell’Olimpiade. C’è tanta voglia di confermarci ai vertici e acquisire ulteriori certezze in vista di Parigi“.