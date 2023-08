Roma-Salernitana, Mourinho e Foti squalificati: spunta l’idea Bruno Conti in panchina

Con Josè Mourinho, Salvatore Foti e altri due collaboratori squalificati, la Roma per il match d’esordio in Serie A contro la Salernitana all’Olimpico pensa al ritorno in panchina di Bruno Conti. Lo riporta LaPresse. La bandiera giallorossa, già allenatore del club nel giugno 2005 dopo le dimissioni di Luigi Delneri, potrebbe affiancare simbolicamente il preparatore atletico Rapetti. Il campione del mondo dell’82 aveva infatti già guidato ad interim la Roma da marzo a giugno 2005, portandola in finale di Coppa Italia e conquistando l’accesso in Coppa Uefa dopo una salvezza complicata. Al momento Conti si occupa del coordinamento tecnico delle squadre giovanili che vanno dall’Under-10 all’Under-14.