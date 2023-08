Roma-Salernitana, lesioni ad un agente di polizia: arrestato un 30enne

Arresto in flagranza per un 30enne allo stadio Olimpico all’intervallo di Roma-Salernitana. L’uomo è accusato di aver causato lesioni personali gravi a un operatore della Polizia impegnato nel servizio di ordine pubblico. Tutto è nato da una lite nei pressi di uno dei bar della Tribuna Tevere. Successivamente, assieme ad altri tifosi, il 30enne è andato nella vicina infermeria e lì si è scagliato contro tre poliziotti del commissariato Prati, insultandoli e colpendo violentemente al volto e alle braccia uno di loro. Il giovane è stato accompagnato al posto di polizia dello stadio, mentre il poliziotto ferito è stato trasportato in ospedale. Parallelamente al procedimento penale, è scattato anche l’iter per l’applicazione del provvedimento del Daspo, ovvero del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.