Atalanta, De Ketelaere: “Ho aspettato il gol a lungo, sono in una grande squadra”

Charles De Ketelaere è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Sassuolo-Atalanta, match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024. Il belga ha trovato il suo primo gol in Serie A, contribuendo alla vittoria per 2-0 dei suoi: “Ho aspettato a lungo, ma sono felice di aver segnato. Ho parlato con il mister e mi ha spiegato cosa voleva. Io l’ho fatto perché so giocare a calcio, per me è stato semplice. Questa è una grande opportunità: voglio sempre fare bene“. L’ex Milan ha poi proseguito: “L’Atalanta è una grande squadra. Mi piace il modo di giocare, è anche per questo che sono venuto qui“.