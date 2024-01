Roma, Rosella Sensi all’Adnkronos: “Esonero Mourinho? Sono basita”

“Sono basita, ci sono rimasta così“. Questa la reazione di Rosella Sensi, che ha confidato all’Adnkronos il suo primo pensiero dopo l’esonero di José Mourinho, sollevato dall’incarico di allenatore della Roma dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan. L’ex presidentessa giallorossa ha dato l’impressione di faticare proprio a spiegarsi l’accaduto: “Non so davvero che dire, ci devo ancora riflettere“.