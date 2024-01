Esonero Mourinho, Ryanair ironizza: “Il volo per ovunque imbarcherà a breve”

Poche ore dopo l’esonero di José Mourinho, che ha pagato a caro prezzo la sconfitta per 3-1 contro il Milan e non è più l’allenatore della Roma, Ryanair ha immediatamente colto la palla al balzo per ironizzare. Sui suoi profili social, la compagnia aerea irlandese ha infatti scritto: “Imbarco immediato per José Mourinho“. Oltre al fotomontaggio in cui lo Special One è seduto su uno dei sedili di un aereo Ryanair, si legge ancora: “Ultima chiamata per Josè Mourinho, il volo FR1AMJS3 da Roma per Ovunque imbarcherà a breve dal Gate 3A“.

Imbarco immediato per 🎻IamJoséMourinho🎻 pic.twitter.com/5lT0P9KSMy — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) January 16, 2024