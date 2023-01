Roma, pronto l’assalto a Deulofeu: potrebbe essere lui l’erede di Zaniolo

In casa Roma continua a tenere banco il caso relativo a Nicolò Zaniolo, il cui futuro sembra sempre più lontano dalla Capitale. Un addio da parte del centrocampista appare ormai certo nella prossima sessione di mercato ma, qualora arrivasse la giusta offerta, i giallorossi potrebbero cederlo anche a gennaio. Le piste più calde al momento portano in Premier League, con West Ham e Tottenham in prima fila. Stando a quanto riportato da ‘Repubblica’, la Roma avrebbe già individuato l’erede di Zaniolo, ovvero Gerard Deulofeu dell’Udinese, per il quale l’assalto potrebbe arrivare una volta trovata una sistemazione all’ex Inter.