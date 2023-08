Roma, poker al Farense. Belotti in rete, Kristensen fa autogol

La Roma batte 4-2 il Farense nell’ultima amichevole in Portogallo. Il test di Albufeira inizia bene per i giallorossi, con l’assist degli avversari che al 3′ sbloccano il risultato con un autogol: Belotti crossa, Artur Jorge di testa nel tentativo di rinviare deposita nella propria porta. Al 17′ il Farense si affaccia dalle parti di Rui Patricio con Bruno che in tuffo chiama al grande intervento il portiere giallorosso. Al 19′ Belotti pericoloso: El Shaarawy crossa, il Gallo si coordina e in acrobazia sfiora il palo. La rete del 2-0 è rimandata di pochi minuti: su traversone di Spinazzola, El Shaarawy in acrobazia impegna il portiere ma sulla ribattuta c’è Belotti che da due passi non sbaglia. Prima della fine del primo tempo, la Roma trova anche il tris. Al 45′ Mancini lancia lungo, Pellegrini scatta alle spalle della difesa, aggancia e con un tocco morbido firma il 3-0. Nella ripresa c’è spazio per gli altri big come Dybala, Smalling, Aouar e Kristensen. Proprio il nuovo arrivato ex Leeds però al 67′ è protagonista dell’autogol del 3-1: su cross dalla destra, il terzino danese tenta un retropassaggio che inganna Svilar. Nel finale arrivano altre due reti. Al 90′ Zalewski tenta un tiro cross che trova la deviazione nella sua porta di Goncalo. Dopo la terza autorete di serata, c’è spazio per la magia finale. La firma è di Maxuel che calcia dai trenta metri col destro e indirizza la palla all’incrocio dei pali. Domenica 6 agosto è in programma il test contro il Tolosa.