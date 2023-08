Qualificazione Champions League 2023/24: la Dinamo Zagabria supera il turno, successo anche per il Copenhagen 

Secondo turno di qualificazione per la Champions League 2022/23: otto i match disputati quest’oggi. La Dinamo Zagabria supera il turno imponendosi per 2-0 sull’FC Astana grazie all’iniziale autogol di Marochkin e alla rete messa a segno da Marin nei minuti finali. Vittoria anche per Maccabi Haifa che vince anche la sfida di ritorno contro lo Sheriff: termina 4-1 grazie alle reti di Chery, Jaber, David e Shuranov. Vano il gol di Talal al ventesimo. Successo sostanziale anche per il Copenhagen che si è imposto per 6-3 sul Breidablik, firmando il passaggio del turno. La tripletta di Oskarsson porta i danesi ad un allungo, confermato poi dalle reti di Goncalves, Achouri e Larsson. Bene anche gli avversari che cedono con tre marcature a segno: Svanthorsson, Steindorsson e Gunnlaugsson. Il Galatasaray firma il successo e passa il turno vincendo di misura sul Zalgiris con la rete di Mertens al 31esimo.

Vince ai rigori il Servette sul Genk. Dopo il 2-3 dei tempi regolamentari, è necessario andare ai penalty per ufficializzare il passaggio del turno. Lo stesso avviene anche tra Hacken e Klaksvik: sono quest’ultimi a conquistare il successo. Anche il Molde ottiene il successo con la vittoria per 2-0 sul HJK: a segno Eriksen e Brynhildsen. Pareggio invece tra Qarabag e Rakow, sono i polacchi a qualificarsi con un punteggio finale di 3-4.