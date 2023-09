Roma: Pellegrini verso il forfait, Dybala e Mancini recuperati

Finalmente al completo, o quasi. José Mourinho, dopo la settimana passata con pochi intimi, è tornato a lavorare con il gruppo al completo preparando la sfida all’Empoli nella quale i giallorossi dovranno conquistare i primi 3 punti di un campionato iniziato male. Completamente recuperati Dybala, Mancini, Aouar e Renato Sanches, che per il secondo giorno consecutivo hanno svolto l’intera seduta in gruppo, si candidano tutti per un posto da titolare contro i toscani, in particolare l’argentino che punta a partire dal 1′ con Lukaku. Saranno a disposizione anche Zalewski ed El Shaarawy mentre è ancora out Lorenzo Pellegrini, con il capitano che ormai va sempre più verso il forfait dopo l’infortunio che lo ha costretto a tornare in anticipo dalla Nazionale e che, a questo punto, rischia di tenerlo fuori anche contro l’Empoli.