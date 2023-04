Roma, Pellegrini: “C’è frustrazione, ma ai miei compagni posso dire poco”

“Ai miei compagni si può dire poco, c’è grande frustrazione perché abbiamo fatto una partita di grande intensità decisa dagli episodi”. Lo ha detto Lorenzo Pellegrini dopo la sconfitta della Roma sul campo dell’Atalanta per 3-1. Negli studi di Dazn presente Francesco Totti: “Un onore ricevere da lui un messaggio o una semplice parola – aggiunge Pellegrini rispondendo ai complimenti dell’ex capitano giallorosso -. Lui sa quanto è importante per me ogni parola che lui dice, ci siamo sentiti quando le cose non andavano bene ed è stato importante per me. Continua ad essere il capitano della Roma e per me resta un punto di riferimento”. La fatica dopo il Feyenoord si è fatta sentire: “Ci sono tanti impegni, ora sto lavorando bene e si vede. Le persone tengono ai compagni, ci aiutiamo e sabato scenderò in campo anche se ci sarà bisogno di fare il terzino o il portiere”.