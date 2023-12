Roma-Napoli, tensione altissima. Mourinho a Kvaratshkelia: “Basta, rispetto”

Baraonda in Roma-Napoli. Nel posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 la tensione in campo è altissima, tanti duelli e tanti scontri a muso duro. L’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como sta facendo fatica a sedare gli animi e pertanto sta dovendo usare i cartellini per tenere a bada gli spiriti bollenti. Dopo un fallo di Cristante su Kvaratshkelia e la conseguente ammonizione, Josè Mourinho è scattato come una molla, si è fatto ammonire, ma soprattutto è andato a muso duro con il georgiano urlandogli: “Ehi basta! Rispetto”, alludendo alle troppe sceneggiate del giocatore del Napoli. Kvara ha provato a spiegarsi e poi c’è stato un abbraccio tra i due. Ma animi molto caldi.