Pattinaggio artistico, a Pinerolo eletti i Campioni Italiani

In occasione dei Campionati Italiani di pattinaggio di figura, allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo sono stati eletti i quattro vincitori. Il Campione d’Italia maschile è Nikolaj Memola, che colleziona così il primo titolo in carriera. Nel settore femminile, è Sarina Joos ad essere incoronata Campionessa. Nuovi vincitori anche nei binomi, con Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini che conquistano per la prima volta il titolo. Nella danza c’è la conferma di Charlene Guignard e Marco Fabbri, già vincitori nella scorsa edizione. Infine, il titolo junior della danza ha visto trionfare Noemi Tali e Noah Lafornara.