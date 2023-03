Roma: Mourinho su Instagram mostra l’orologio e fa le manette (FOTO)

Una decisione che non è andata giù a Josè Mourinho. La Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso della Roma ed ha confermato le due giornate di squalifica per l’allenatore portoghese che dunque dovrà saltare le partite contro Sassuolo e Roma. Il tutto è arrivato il giorno dopo il deferimento di Marco Serra, quarto ufficiale di Cremonese-Roma. La società giallorosso, dopo la sentenza, ha deciso di entrare in silenzio stampa e per le prossime due partite di campionato non manderà nessun tesserato a parlare prima e dopo la partita. Mourinho invece, con un post su Instagram, rompe il silenzio. Ed è un post che fa rumore: lo ‘Special One’ ringrazia i suoi sponsor e mostra l’orologio, ma in contemporanea fa di nuovo il gesto delle manette, fatto durante la famosa partita Inter-Sampdoria quando Tagliavento lasciò l’Inter in nove uomini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)