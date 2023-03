Diffidati Spezia-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Juventus

L’Inter, reduce dalla vittoria sul Lecce, vuole proseguire su questa strada anche contro lo Spezia nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha intenzione di portare a casa i tre punti dallo stadio Alberto Picco, così da consolidare il secondo posto in classifica ed arrivare alla sfida di Champions League contro il Porto nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda la lista dei diffidati nerazzurri, l’unico a rischiare la squalifica in caso di ammonizione è Denzel Dumfries. L’olandese, qualora ricevesse un cartellino giallo, sarebbe costretto a saltare il prossimo turno contro la Juventus.