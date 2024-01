Roma, Mourinho con media punti di 1.61: la più bassa (con almeno 50 gare) dal 1994/95

Da quando allena Josè Mourinho, la Roma ha sempre iniziato il girone di ritorno con una sconfitta: ko con il Milan al Meazza nella 20ª giornata del torneo 2021/22, sconfitta con il Napoli al Maradona nella 20ª giornata del torneo 2022/23 e infine nuovo passo falso nella San Siro rossonera. Stavolta però la sconfitta è fatale. Josè Mourinho deve fare i conti con il terzo esonero della sua carriera, con una Roma lontana dalla zona Champions (-5 dalla Fiorentina e con quattro squadre tra i giallorossi e i viola quarti) e con una squadra che fatica sul piano del gioco. I numeri non sono dalla parte di Mou. L’allenatore portoghese ha collezionato 96 panchine (44V, 23N, 29P) in Serie A con la Roma, registrando una media punti di 1.61. Come spiega Opta, è la più bassa tra gli allenatori con almeno 50 gare alla guida dei giallorossi nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).