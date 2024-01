Quale futuro per José Mourinho? Dal possibile ritorno in Premier League all’Arabia Saudita

Neppure il tempo di metabolizzare l’esonero dalla Roma che già ci si interroga sul futuro di José Mourinho. In particolare lo fanno i media britannici, che hanno dato grande risalto all’addio dello Special One dai giallorossi e provano a sbilanciarsi sulla sua prossima destinazione. In particolare, la BBC parla di due possibilità principali: il ritorno in Premier League, dove ha grande esperienza visto che ha già allenato Chelsea, Man United e Tottenham, e l’approdo in Arabia Saudita, con le maxi-proposte che non mancano. Da escludere invece un suo possibile futuro in Italia, specialmente per il mega-ingaggio che pretende.