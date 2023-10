Roma-Monza, Galliani: “Il gesto di Mourinho? Non voglio rompere l’amicizia”

“Il Monza ha giocato molto bene. Sono orgoglioso della squadra vista all’Olimpico. Il gesto di Mourinho? È un vecchio amico, non voglio rompere l’amicizia”. Queste le parole dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani poco prima dell’inizio dell’assemblea di Lega per l’assegnazione dei diritti tv, a proposito del gesto del tecnico romanista all’indirizzo della panchina di Palladino. L’ad non si è poi sbilanciato sulla giornata odierna: “Adesso vediamo”, si è limitato a dire il dirigente della società biancorossa a proposito del tema del giorno. Sul piatto l’offerta di Dazn/Sky o l’alternativa del canale di Lega.