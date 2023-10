Feralpisalò, ufficiale: esonerato Stefano Vecchi

Salta un’altra panchina in Serie B, quella della Feralpisalò, che esonera il tecnico Stefano Vecchi dopo la sconfitta contro il Catanzaro. La società annuncia in una nota di “aver sollevato Stefano Vecchi dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Lo ringraziamo per il contributo dato in questi anni e per essere stato tra i principali protagonisti della prima, storica promozione in Serie B. Il suo nome resterà per sempre nella storia dei Leoni del Garda”. Arrivato nel 2021, dopo l’eliminazione ai play-off di serie C nella sua prima stagione Vecchi aveva centrato la promozione diretta in B, dove però la squadra ha raccolto finora solo 5 punti nelle prime 10 partite.