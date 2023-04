Roma-Milan 1-1, Saelemaekers: “Dispiace non aver vinto, ora concentriamoci sul finale di stagione”

“Questo gol è importante, ma penso solo alla squadra. Dispiace per non aver vinto”. Lo ha detto Alexis Saelemaekers dopo il gol dell’1-1 nei minuti di recupero di Roma-Milan. “Sono comunque contento per il punto, ma vincere era importante. Sono i dettagli ad aver fatto la differenza in una partita tra due squadre forti. Ora dobbiamo concentrarci sul finale di stagione, dobbiamo mantenere questo ritmo”, ha detto a Dazn.