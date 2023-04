Roma-Milan, infortunio al ginocchio per Kumbulla: esce dopo pochi minuti

Emergenza totale per la Roma di Josè Mourinho. Dopo pochi minuti di Roma-Milan, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Marash Kumbulla ha la peggio in uno scontro con Oliver Giroud e lamenta un problema al ginocchio destro. Il difensore giallorosso ha provato a rientrare in campo, ma poco dopo si è accasciato a terra per via del dolore. Al suo posto è entrato Bove con Cristante che scala in difesa. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali del caso per definire l’entità dell’infortunio di Kumbulla.