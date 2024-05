Roma, Lukaku: “I tifosi romanisti sono speciali, molto bello vivere il loro sostegno”

L’attaccante della Roma, Romelu Lukaku, ha concesso un’intervista in esclusiva a Betsson.Sport, in cui analizza diversi temi, a partire dall’atmosfera dell’Olimpico: “Sono sempre stato impressionato dallo stadio Olimpico, quando noi entriamo in campo al riscaldamento sentiamo già il sostegno dei tifosi e questo ti dà uno stimolo in più per fare meglio. Sai che la squadra è importante per la gente di questa città e come calciatore rappresenti l’intera città, è un’esperienza molto bella. I tifosi romanisti sono speciali, è molto bello vivere il loro sostegno“. Il centravanti belga ha parlato anche delle delusioni avute nel corso degli anni: “È la storia della mia carriera, è successo tante volte di provare delle delusioni, ma sono sempre tornato più forte di prima. Quando arrivano so di dover lavorare di più“.

L’attaccante descrive poi come punto di svolta il suo primo gol all’Anderlecht, che gli ha totalmente cambiato la vita: “L’inizio per me rimane sempre il più bello. Ho rappresentato la mia città, e abbiamo vinto il campionato il primo anno“. Ma Lukaku non è solo legato alla sua città natale, ha instaurato una connessione profonda anche con la Roma, con i compagni e con i suoi sostenitori. La sintonia che ha con la squadra è infatti evidente non solo sul campo, ma anche fuori: ”Sto veramente bene con tutta la squadra: Pellegrini, Dybala, Paredes, Aouar e N’Dicka”. Infine, con parole che riflettono il suo amore per la maglia e la città, il giocatore belga ha voluto mandare un messaggio in romanesco ai tifosi giallorossa: “Bella regà, daje Roma daje!“.