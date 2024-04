Roma-Lazio, le coreografie di Curva Sud e Nord. In Tevere omaggio a Di Bartolomei (FOTO)

Tensione alle stelle all’Olimpico per il derby Roma-Lazio, match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Le due tifoserie hanno preparato il consueto spettacolo sugli spalti, che va a cancellare la brutta pagina in mattinata quando circa 300 ultras si sono scontrati nei pressi del bar River. Un derby accesissimo, colorato e sentito tra due rivali storiche che si contengono tre punti e anche un posto in Champions (con Bologna, Atalanta, Napoli e Fiorentina come altre rivali spettatrici interessate). Nella Tribuna Tevere spicca l’omaggio ad Agostino Di Bartomei e alla celebre immagine dell’eroe del secondo Scudetto giallorosso intento a calciare un pallone. In Nord invece ecco l’immagine di un giovanetto in maglia biancoceleste con la scritta ‘W la Lazio’. Storia e tradizione da entrambe le parti, come sempre. Poco dopo è apparsa la scenografia in Curva Sud con la Lupa Capitolina e l’ASR.

A BREVE ANCHE LA COREOGRAFIA DELLA CURVA NORD