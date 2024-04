Roma-Lazio, in Curva Nord anche Stefan Radu: indossava una felpa con un richiamo nazista (FOTO)

Ad assistere al derby Roma-Lazio sugli spalti dello Stadio Olimpico c’era anche Stefan Radu, ex calciatore della Lazio che per l’occasione ha affiancato i tifosi biancocelesti in Curva Nord. La sua presenza però non è passata inosservata a causa di una felpa che indossava, al punto che il profilo inglese della Lega Serie A ha dovuto cancellare una foto pubblicata sui social. All’apparenza una normale felpa della Lazio, sulla manica sinistra è in realtà presente un chiaro richiamo nazista. Come riportato da Repubblica, nella scritta ‘SS Lazio’, infatti, le due ‘s’ sono scritte con lo stesso carattere delle SS di Adolf Hitler. Lo stesso Radu, quando ancora giocava, era stato accusato di aver ostentato il saluto romano sotto la Curva Nord. L’avvocato della Lazio, però, lo difese sostenendo che non sapeva nemmeno cosa fosse il saluto fascista. Di seguito la foto della Felpa di Radu.

⚪️ La légende de la Lazio Stefan Radu a été aperçu en tribunes avec un symbole SS sur son pull (@Repubblica) pic.twitter.com/jWOnIl0NIe — Actualité – Serie A (@ActualiteSerieA) April 6, 2024