Roma: lavoro di scarico a Trigoria, Kumbulla e Sanches in gruppo

La vittoria con il Sassuolo, che ha regalato ai giallorossi il quarto posto in campionato, ha riportato la Roma in piena corsa Champions League. Domenica allo Stadio Olimpico arriverà la Fiorentina per quello che sarà un altro match molto importante vista la classifica, e dove la Roma proverà a centrare la terza vittoria consecutiva. Dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico, la formazione giallorossa è tornata ad allenarsi a Trigoria: lavoro di scarico per i titolari contro il Sassuolo, in campo il resto della squadra.

Presente Lorenzo Pellegrini, probabile titolare contro i viola dopo i 25 minuti giocati al Mapei Stadium. Alla seduta ha partecipato anche Renato Sanches, così come Kumbulla che sta provando ad accelerare i tempi di recupero: la speranza è quella di averlo a disposizione prima della fine del 2023. Assente Smalling la cui data di rientro è ancora tutta da definire; per l’inglese i tempi si annunciano più lunghi con lo Special One che spera di poterlo riavere completamente a disposizione per il nuovo anno.