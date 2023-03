Roma-Juventus, gol incredibile di Mancini: bordata violentissima da fuori (VIDEO)

di Giorgio Billone 27

Surreale e incredibile gol di Gianluca Mancini in Roma-Juventus. Il difensore giallorosso si mette in proprio e dopo aver conquistato palla calcia dalla distanza e da posizione angolata trovando una bordata violentissima che vale il vantaggio giallorosso. Szczesny non riesce a far nulla, la palla si insacca e supera i suoi guantoni. In alto ecco il video del gol.