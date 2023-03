Bryan Cristante è stato ammonito al 58′ durante la sfida con la Juventus, valida per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023. Quinto giallo in campionato e quindi squalifica nella prossima giornata per il centrocampista giallorosso, che sarà costretto a saltare il match contro il Sassuolo in programma il 12 marzo alle 18 all’Olimpico.