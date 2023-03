Roma-Juventus 1-0, Mourinho: “Conference League quest’anno di livello più basso della scorsa”

“Dopo la partita di oggi ho ancora più rimpianti per la sconfitta con la Cremonese. Sono felice per la vittoria, ma non ho ancora digerito il risultato di Cremona. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, ma quando giochiamo partite serie possiamo fare bene contro chiunque”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la vittoria per 1-0 sulla Juventus all’Olimpico. L’allenatore portoghese ha guidato la squadra dalla panchina dopo la sospensiva della squalifica comminata per il diverbio con Serra a Cremona. La prossima udienza è fissata per il 10 marzo: “Non mi aspetto niente – spiega a Dazn -, c’è un processo e devo rispettarlo. Non voglio dire nulla, voglio solo fare il mio lavoro in pace”.

Poi sull’abbraccio con Allegri: “Ho un ottimo rapporto con Max, devo rispettare il suo momento di tristezza. Mi piace molto la sua squadra e sono felice della distanza in classifica. La Juventus è una minaccia anche con la penalizzazione”. Ora c’è la sfida alla Real Sociedad: “L’Europa League sembra la Champions, mentre la Conference dell’anno scorso aveva un livello più alto di quella attuale. Giovedì servirà l’atteggiamento giusto”, conclude Mourinho.