Juventus, Capello: “La corsa alla Champions League diventa difficile”

Fabio Capello ha commentato la sconfitta subita dalla Juventus contro la Roma: “La rimonta in classifica diventa difficile. Oggi la Juventus ha creato molto, ha colpito tre pali. Dopo un primo tempo difficile, nel secondo tempo con più giocatori offensivi non ha giocato male. Mourinho ha preparato bene la gara in modo da chiudere le linee agli attaccanti. Chiesa è interessante anche come arma in corso”.