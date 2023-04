Roma-Inter Primavera, Mourinho e Gianluca Mancini in tribuna

di Redazione 15

Tanto pubblico per Roma-Inter, match valido per la semifinale di Coppa Italia Primavera, Stadio Tre Fontane sold out alla vigilia, anche se la pioggia ha frenato alcuni spettatori. Il maltempo però non ha fermato Josè Mourinho, presente sugli spalti per assistere alla sfida della Roma di Guidi impegnata contro la squadra del suo ex giocatore, Cristian Chivu, che approdò in Italia proprio in giallorosso. Al fianco dello Special One, presenti anche Gianluca Mancini, Gini Wijnaldum, Pietro Boer ed Edoardo Bove. Anche la dirigenza non manca: Tiago Pinto e Ryan Friedkin stanno assistendo al match dagli spalti.