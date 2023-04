Calcio femminile, Finalissima 2023: le giocatrici inglesi indosseranno i pantaloncini blu

È della Finalissima del calcio femminile: così come fecero nel 2022, in campo maschile, l’Italia campione d’Europa e l’Argentina vincitrice della Copa America, si sfidano ora, le due nazionali femminili campioni dei due continenti. Il match vedrà protagoniste l’Inghilterra, che avrà il vantaggio di giocare in casa, e il Brasile della ct svedese Pia Sundhage, che sogna di condurre la Seleçao all’oro olimpico di Parigi 2024. Questo match sta facendo grande notizia sui tabloid inglese anche, e soprattutto, per i nuovi pantaloncini delle loro rappresentanti: è stata, infatti, accolta la richiesta delle calciatrici locali, che non volevano giocare più con i pantaloncini bianchi ond’evitare imbarazzo nei giorni del ciclo. Così, la Finalissima di domani segnerà l’esordio dei pantaloncini blu.

“È un enorme passo nella giusta direzione – ha dichiarato l’attaccante Lauren Hemp ai microfoni della BBC –. È importante che sentirsi tranquille quando giochiamo. È fantastico: ora possiamo sentirci a nostro agio, quando in passato avremmo potuto non esserlo, se questo fosse stato il momento del mese”. Secondo Hemp, anche il passaggio del Manchester City dai pantaloncini bianchi a quelli bordeaux è stato un momento significativo, e “ha incoraggiato altri club a cambiare i loro kit femminili. Non vuoi che solo la tua squadra, ma tutte nell’ambiente del calcio femminile si sentano a proprio agio”.