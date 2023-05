Roma-Inter, Marotta: “Complimenti ad Inzaghi. Leao? Nel caso Pioli sa come sostituirlo”

“La squadra sta bene, ha il conforto dei risultati e nello sport è importante per autostima e determinazione. Sono componenti importanti per affrontare una Roma apparentemente incerottata, ma è sempre la Roma davanti ad un pubblico straordinario. Questo è un finale adrenalinico, siamo abituati. In 10 giorni ci giochiamo tantissimo di questa stagione, abbiamo appuntamenti importanti e significativi. Oggi c’è un esame da superare, dobbiamo essere l’Inter per raggiungere gli obiettivi. Devo fare i complimenti a Inzaghi, che sta facendo le cose nel migliore dei modi”. Lo ha detto a Dazn l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta nel pre partita di Roma-Inter. Uno scontro diretto per la Champions, che arriva a pochi giorni dalla semifinale contro il Milan. “Aver superato il turno contro il Benfica, è stato un momento in cui la squadra si è ricompattata, ritrovando autostima e convinzioni – aggiunge – Aver superato la Juventus e inanellato vittorie consecutive in campionato ha fatto sì che la squadra ritrovasse le certezze venute meno. Quando partecipiamo ad un torneo, dobbiamo farlo con la convinzione di poter ottenere il massimo”. Promosso Inzaghi: “Gli allenatori sono sempre sotto esame, ma quando le società assumono questo ruolo di valutazione tengono conto delle capacità professionali e delle qualità umane, non degli episodi. Il lavoro di Inzaghi è positivo“. E su Leao, uscito per infortunio contro la Lazio: “Non so quale sia l’entità dell’infortunio, un giocatore non può mai essere determinante, c’è il collettivo a determinare l’esito finale. Parliamo del Milan, se Leao dovesse mancare, Pioli è in grado di sostituirlo”.