Milan, Pioli in conferenza: “Pensate che avrei schierato Leao se non era al 100%? Serve rispetto”

“Ma pensate che se Rafa non stava al 100% l’avrei schierato? Serve rispetto, io rispetto il vostro lavoro e dire questo non è rispettoso, ma assolutamente Rafa stava benissimo e poi può succedere”. Così l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa dopo la sfida contro la Lazio rispondendo a una domanda sulle condizioni di Leao: “Ma non ho messo in campo un giocatore non in condizione. Rafa stava benissimo. Speriamo non sia niente di grave”.