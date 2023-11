Roma, incubo trasferte: 4 vittorie esterne nel 2023 tra campionato ed Europa

Più che mal di trasferta è una vera e propria crisi di risultati lontano dall’Olimpico. La Roma di Josè Mourinho nel 2023, in tutte le competizioni, ha vinto solamente quattro partite fuori dalle mura amiche. Quattro vittorie in ventitré gare esterne. Due sole in campionato, con gli altri due successi arrivati in Europa League. Il 22 gennaio, dopo il pareggio in extremis col Milan, la Roma va a vincere sul campo dello Spezia, poi retrocessa. L’8 aprile, nel match incastonato tra Lazio e Feyenoord, i giallorossi vincono a Torino contro i granata di Juric per 1-0. Poi niente più vittorie fino al 21 settembre quando è lo Sheriff a cadere per mano di Dybala e compagni. L’8 ottobre la Roma batte 4-1 il Cagliari, ma poi non vince più. Contro Inter e Slavia Praga arrivano due ko, con tre gol segnati e zero subiti.