A Las Vegas la “Netflix Golf Cup”: i golfisti del PGA Tour sfidano i piloti di Formula 1

Formula 1, ma non solo. Come prevedibile sarà un fine settimana dove lo spettacolo sarà assicurato in pista ma non solo, a Las Vegas. In Nevada, il 14 novembre andrà in scena presso il Wynn Las Vegas Golf Club la Netflix Cup di golf che vedrà protagonisti i piloti Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly e Alexander Albon, pronti a scendere sul green con big del golf come Max Homa, Collin Morikawa, Justin Thomas e Rickie Fowler. La Netflix Cup sarà appunto composta da golfisti professionisti del PGA Tour e piloti che fanno parte dei documentari ‘Full Swing’ e ‘Drive to Survive’, entrambi prodotti dalla società americana.