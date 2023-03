Roma, il Corriere dello Sport: “Mourinho resta fino al 2024”

Fuori un nome dal valzer delle panchine. Ed è un nome pesante: secondo il Corriere dello Sport, Josè Mourinho ha deciso di restare alla Roma almeno fino a giugno del 2024, quando scadrà il contratto che lo lega al club giallorosso. Lo scrive il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni, che fa sapere che Mou “era giunto a questa conclusione già prima della sosta”. Una decisione che spegne le voci sempre più insistenti che in tempi recenti lo hanno accostato al Paris St. Germain, o di nuovo in Premier al Newcastle. La permanenza di Mourinho potrebbe anche aiutare la società dei Friedkin a blindare due gioielli: Paulo Dybala, che in tempi recenti ha ammesso la volontà di lavorare ancora con lo Special One, e Chris Smalling, in scadenza di contratto.