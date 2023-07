Roma: il 22 luglio partenza per iniziare il ritiro in Portogallo

La Roma prosegue la preparazione in vista della nuova stagione. La squadra di Mourinho è tornata a lavorare a Trigoria per iniziare a mettere benzina nella gambe per partire con lo sprint giusto fin dalle prime di campionato. Ufficializzato, intanto, il ritiro in Algarve, attraverso un comunicato della stessa società giallorossa. La partenza per Albufeira è prevista per il 22 luglio e quattro giorni più tardi (il 26) ci sarà invece la prima amichevole in terra portoghese contro il Braga all’Estadio Municipal di Albufeira. Quella nella patria dello Special One, però, non sarà l’unica amichevole; le altre, infatti, vedranno opposti i giallorossi prima contro la Boreale, società nella quale è cresciuto Bove, il 15 luglio, poi dovrebbe toccare al Latina il 21 luglio mentre il 6 agosto la truppa di Mourinho se la vedrà con i francesi del Tolosa. Subito dopo il ritorno a Roma e la presentazione, ultima tappa prima dell’avvio ufficiale del campionato nel quale i giallorossi cercheranno di conquistare quella qualificazione Champions sfuggita l’anno scorso.