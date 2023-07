Juventus: Bonucci fuori rosa, il difensore è sul mercato

Leonardo Bonucci è fuori dal progetto della Juventus. Il difensore ex Bari è stato messo fuori rosa ed è attualmente sul mercato. Il club ha comunicato al giocatore che non rientra nei piani per la stagione 2023/2024. Come riporta la Gazzetta dello Sport Giuntoli e Manna hanno spiegato la situazione al difensore nel pomeriggio di oggi. Bonucci si è comunque presentato all’allenamento per svolgere una seduta a parte.