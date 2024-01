Roma, Huijsen torna in gruppo: convocato a Salerno

La Roma si avvicina a grandi falcate al prossimo match contro la Salernitana, fondamentale per inseguire l’obiettivo quarto posto. La sfida è importante e i giallorossi sono chiamati a dare continuità alla vittoria contro il Verona. De Rossi, che a Salerno va a caccia del primo successo lontano dalla Capitale dopo aver gioito all’esordio sulla panchina giallorossa, può sorridere. Dopo giorni di emergenza il tecnico inizia a recuperare pedine; nell’ultimo allenamento, infatti, oltre a Paulo Dybala e Gianluca Mancini, era infatti presente anche Dean Huijsen. Il difensore, rimasto a riposo negli scorsi giorni a causa di un sovraccarico agli adduttori, si è allenato regolarmente con i compagni. Il tecnico giallorosso potrà contare su tutti e tre per la trasferta di Salerno, così come su Houssem Aouar che, tornato dalla Coppa d’Africa, ha svolto la seconda seduta consecutiva ed è pronto per essere convocato. A centrocampo mancherà Paredes e non è da escludere che De Rossi possa inserire l’algerino, magari a partita in corso. Spetta al tecnico – che domani parlerà in conferenza stampa alle ore 10 – il compito di provare a dare un senso alla stagione, fino a qui deludente, del numero 22 giallorosso.